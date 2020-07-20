Türkiye’den KKTC’ye 3 TIR tıbbi malzeme

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne korona virüsle mücadele kapsamında 3 TIR aşı, ilaç ve tıbbi malzeme hibe etti. Yardım malzemelerini KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli teslim aldı. Başkent Lefkoşa'daki teslim törenine, Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Başbakan Tatar, yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ederken yardım malzemelerinin içerisinde 20 bin test kiti, 10 solunum ve 2 PCR cihazının yanı sıra birçok malzeme olduğunu kaydetti.