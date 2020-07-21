Ayasofya’nın özel halısı Manisa’dan

CAMİYE DÖŞENİYOR

Yeşil renkte ve 16 milimetre kalınlığındaki özel halı, 24 Temmuz Cuma günü ilk Cuma namazının kılınacağı Ayasofya Camisi'ne döşenmeye başladı. Özel seçilmiş süper kalite yerli yünden imal edilen ve 17. yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşili rengindeki halı, caminin ilk 10 safına döşendi.



ÇOK ÖZEL BİR BOYA

HALIYI üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, "Halının 5 metrekaresi 1 kilogram geliyor. Kalınlık olarak ise 16 milimetre. Halılarımızda kanserojen olmayan ve alerji yapmayan reaktif ve çevreci bir boya kullanılıyor. Tüylerine özel bir sistemle Kıble'ye doğru yatım veriliyor" dedi.





GENİŞLİĞİ 4 BİN METREKARE

Osmanlı Rumi Deseni şeklinde imal edilen halının toplam 4 bin metrekare alan üzerine döşeneceği belirtildi.



OSMANLI MOTİFLERİNDEN OLUŞUYOR

5 METREKARESİ 1 KİLOGRAM GELİYOR

YÜZDE YÜZ SAF YÜNDEN DOKUNUYOR

16 MM KALINLIĞINDA VE YANMIYOR



TÜYLERİ KIBLE'YE DOĞRU YATIYOR

Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak hizmete açılmasına yönelik hazırlıklar sürerken, tarihi camiye döşenen dev halının Manisa'nın Demirci ilçesinde özel olarak dokunduğu ortaya çıktı.

Emre SAÇLI

Ayasofya Camii'nin halıları Manisa'dan!

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