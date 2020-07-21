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Başkan Erdoğan'dan 'de şehit olan Büyükyıldırım ve Demir için başsağlığı mesajı

Başkan , 'da şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyükyıldırım ve piyade sözleşmeli er 'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan Büyükyıldırım ve Demir için başsağlığı mesajı

21.07.2020, 10:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyükyıldırım ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Çukurca'daki bir üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olan Büyükyıldırım ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

AA

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