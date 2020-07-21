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Haberler Gündem Son dakika: YKS tercih tarihi belli oldu

dakika: tercih tarihi belli oldu

dakika haberi... Başkanı Prof. Dr. , Kurumları Sınavı (2020-) tercihlerinin, 'ta alınacağını bildirdi.

Son dakika: YKS tercih tarihi belli oldu

21.07.2020, 13:57 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,14:07

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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