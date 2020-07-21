İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel timin görev aldığı operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Teröriste ‘yıldırım’ darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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