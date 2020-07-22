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Başkan Erdoğan'dan '' paylaşımı

Başkan hesabı Twitter'dan ''ya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." dedi.

Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı

22.07.2020, 15:16 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,15:38

İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'yla ilgili tarihi kararını geçtiğimiz haftalarda açıklayarak Müslüman alemini sevince boğdu. Yeniden cami statüsü verilen yapıda ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

İlk namazın kılınmasına saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya Camii için bestelenen videoyu paylaştı.

Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe olarak 9 dilde seslendirilen klibi yayınlayan Erdoğan tweet'inde şu ifadelere yer verdi; "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..."

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