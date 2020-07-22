Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı

İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'yla ilgili tarihi kararını geçtiğimiz haftalarda açıklayarak Müslüman alemini sevince boğdu. Yeniden cami statüsü verilen yapıda ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

İlk namazın kılınmasına saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya Camii için bestelenen videoyu paylaştı.



Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe olarak 9 dilde seslendirilen klibi yayınlayan Erdoğan tweet'inde şu ifadelere yer verdi; "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..."