Çukurca şehitleri toprağa verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Büyükyıldırım, memleketi Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında şehit mezarlığına defnedildi. Öğle namazı sonrası düzenlenen törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

TABUTU BIRAKAMADILAR

Şehidin KOAH hastası olan babası Latif Yıldırım, oksijen makinesi takılarak tekerlekli sandalye ile törene katılırken, şehidin annesi Münevver Büyükyıldırım ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin resmi nikah kıydığı ve 2 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı Zeynep Yıldız da şehidin tabutunu bir an olsun bırakmadı. Şehit er Demir de memleketi Mersin'de düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



TRABLUS'UN GÜNEYİNDE MAYIN PATLADI: BİRİ ÇOCUK 2 YARALI

SİLAHLI güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin Trablus'tan kaçarken döşediği mayının patlaması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Patlamanın başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde meydana geldiğinin kaydedildiği açıklamada, yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.