Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: #AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.
#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2020
Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını. https://t.co/H6k0GB3U4X
Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.