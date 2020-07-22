Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: #AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.

#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür.



Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını. https://t.co/H6k0GB3U4X — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2020

Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı