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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

'tan paylaşımı

, Twitter'dan paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, ''#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

22.07.2020, 23:39

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: #AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.

Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı

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