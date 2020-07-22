Kritik MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı! "Tereddüt etmeyiz"

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

MGK bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.

MGK bildirisinde, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

MGK bildirisinden: "Azerbaycan topraklarında gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın saldırganlığı şiddetle kınanmıştır."

MGK bildirisinde, Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

MGK bildirisinden: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda kati kararlılığımız vurgulanmıştır."

MGK bildirisinde, Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği belirtildi.

MGK bildirisinden: "Türkiye'nin her alanda güçlü hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi üzerinde duruldu."