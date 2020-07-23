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Bakan Albayrak paylaştı! 'ne özel para

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili önemli bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "‘Darphanemiz tarafından basılan özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz’" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak paylaştı! Ayasofya Camii'ne özel para

23.07.2020, 20:35 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,20:36

Bakan Albayrak mesajında 'Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz' ifadelerini kullanarak Ayasofya için basılan özel paraların görselini paylaştı.

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