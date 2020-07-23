Bakan Albayrak mesajında 'Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz' ifadelerini kullanarak Ayasofya için basılan özel paraların görselini paylaştı.
Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz. 👏🕌 pic.twitter.com/65QFlDtEy0— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020
Bakan Albayrak paylaştı! Ayasofya Camii'ne özel para haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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