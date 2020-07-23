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Bakan Albayrak paylaştı! Ayasofya Camii'ne özel para

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili önemli bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "‘Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz’" ifadelerine yer verdi.

23.07.2020, 20:35 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,20:36