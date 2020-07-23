Başkan Erdoğan’a kardeş teşekkürü

Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'daki saldırısına ilk desteğin Türkiye'den geldiğini hatırlatan Aliyev, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'a açık şekilde destek gösterdiğini belirterek, "Erdoğan, iki kardeş ülkenin hep birlikte olacağını söyledi. Bu destek için kardeşime derin şükranlarımı sunuyorum. Beni aradı, desteğini dile getirdi ve şehitlerimize başsağlığı diledi. Sonuna kadar birlikte olacağımızı söyledi" ifadelerini kullandı.

'TÜRK HALKINA SEVGİM SIR DEĞİL'

Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın başka ülke olmadığını belirten Aliyev, "Ben de her zaman arkadaşım ve kardeşim Erdoğan'a büyük saygı duydum. Türk halkına olan sevgim sır değil. Aynı zamanda Türkiye'nin diğer üst düzey yöneticileri de Azerbaycan'a tam desteklerini ifade etti" diye konuştu.



9 DİLDE AYASOFYA PAYLAŞIMI

BAŞKAN Erdoğan, söz ve müziği Yücel Arzen'e ait Ayasofya adlı klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, 9 dilde seslendirilen kliple ilgili "Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerini kullandı.