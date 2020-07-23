  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ‘FETÖ ile mücadelede asla rehavete kapılmayız’

ile mücadelede asla rehavete kapılmayız’

‘FETÖ ile mücadelede asla rehavete kapılmayız’
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, manipülatif haberler üreten, dış sermayenin fonladığı medya kuruluşlarına tepki göstererek, "Ne yazık ki bu kesimin ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını müşahede ediyoruz. Bırakın artık bu coğrafyada beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin" dedi. Basın Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadeleye de değinen Altun, "Bu milletin hiçbir ferdi, bu devletin hiçbir parçası FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir yumuşamaya, rehavete ya da kuşkuya kapılmaz. Kapılamaz. Bunu bekleyenler daha çok bekleyecekler" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘FETÖ ile mücadelede asla rehavete kapılmayız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA