‘FETÖ ile mücadelede asla rehavete kapılmayız’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, manipülatif haberler üreten, dış sermayenin fonladığı medya kuruluşlarına tepki göstererek, "Ne yazık ki bu kesimin ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını müşahede ediyoruz. Bırakın artık bu coğrafyada beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin" dedi. Basın Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadeleye de değinen Altun, "Bu milletin hiçbir ferdi, bu devletin hiçbir parçası FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir yumuşamaya, rehavete ya da kuşkuya kapılmaz. Kapılamaz. Bunu bekleyenler daha çok bekleyecekler" diye konuştu.