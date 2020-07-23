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'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 14 kişi yakalandı

Son dakika... 'nün mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 14 kişi yakalandı

23.07.2020, 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,09:57

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanması içinde faaliyet gösterenlere yönelik operasyon düzenledi. 15 ihraç, 4 muvazzaf ve 1 emekli olmak üzere 20 şüpheliye yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

DHA

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