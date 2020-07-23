‘Kimse boş hayallere kapılmasın’

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelarpulu'nun Ayasofya'nın ibadete açılması ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde Türkiye'ye yönelik kullandığı çirkin ifadelere Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan'ın yine kara propaganda yöntemine başvurduğunu ifade eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

TARİH BİLGİSİ YOKSUNU

Sakelarpulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir. Avrupa'da başkentleri arasında tek bir caminin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın, Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir. Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir. Yunan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskopos'un huzurunda göreve başlayan Sakelarpulu'nun Türkiye'yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması bilgisizliktir. Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan'ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır.

TÜRKİYE İZİN VERMEZ

Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Barış Harekatı'nın yıldönümünde ortaya çıkıp "Türk Barbarlığı" iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz. Sizin utanmadan Türk barbarlığı dediğiniz şey, tüm dünyanın mazlum halkları için umudu temsil eden kurtarıcı ve meşru bir misyondur. Tarihteki katliamlar gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışan girişimlerinize Türkiye izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Eşek adası provokasyonuna imza atarak barış yanlısı olmadığını, marjinal Yunan siyasetinin takipçisi olacağını dünyaya gösteren bir siyasetçinin kimseye vereceği bir ders yoktur. Dersine çalışması, fanatizmden uzak durması gerekir.



YUNANLAR YASTA!

AYASOFYA'NIN cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan Yunanistan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etti. Kararla birlikte 24 Temmuz'da Yunanistan'daki tüm kiliselerdeki çanlar Ayasofya için çalacak, bayraklar Ayasofya için yarıya indirilecek.



KATERİNA SAKELARPULU ÇİRKİN İFADELER KULLANMIŞTI

YUNAN Cumhurbaşkanı Katerina Sakelarpulu, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili "Türk istilasını ve barbarlığını unutmayacağız" ifadelerini kullanmış, Ayasofya kararı ile ilgili ise "Türkiye'yi laik devlet değerlerinden ve hoşgörü ilkelerinden de uzaklaştıran bir karar" yorumunda bulunmuştu.