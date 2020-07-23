Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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