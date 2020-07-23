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Haberler Gündem Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

'te 2 etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'in ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

23.07.2020, 08:56

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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