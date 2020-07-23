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Haberler Gündem Somaspor - Muğlaspor | CANLI YAYIN

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3. 'de 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A 'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig 3. Grup yarı finalinde ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden olarak izleyebilirsiniz...

Somaspor - Muğlaspor | CANLI YAYIN

23.07.2020, 20:14

CANLI YAYIN

2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, 3. Grup'ta Somaspor - Muğlaspor maçlarıyla devam ediyor.

Soma-Muğla maçının ardından saat 22.00'de Pazar-Nevşehir karşılalacak. Maçları haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Onur, Üzeyir, Muharrem, Ali, Yusuf, Mehmet, Nurettin, Mehmet Uysal

Muğlaspor: Gökhan, Mustafa Acar, Güray, Mehmet Akif, Anıl, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Bilal, Ramazan, Murat Can

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