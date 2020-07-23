2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, 3. Grup'ta Somaspor - Muğlaspor maçlarıyla devam ediyor.
Soma-Muğla maçının ardından saat 22.00'de Pazar-Nevşehir karşılalacak. Maçları haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Onur, Üzeyir, Muharrem, Ali, Yusuf, Mehmet, Nurettin, Mehmet Uysal
Muğlaspor: Gökhan, Mustafa Acar, Güray, Mehmet Akif, Anıl, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Bilal, Ramazan, Murat Can
Somaspor - Muğlaspor | CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.