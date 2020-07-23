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Son dakika: Alman turistlere seyahat kısıtlaması kalkıyor!

Son dakika haberi..., , , ve 'a turizm yasağını kaldırıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tutumu sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'ya giderek mevkidaşları ile temasta bulunmuştu. Bu temaslardan olumlu sonuçlar elde edilirken, Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yakından takip edildiğini ve durumun iyiye gittiğini gözlemlediklerini söylemişti.

Son dakika: Alman turistlere seyahat kısıtlaması kalkıyor!

23.07.2020, 12:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,13:29

Almanya, koronavirüs salgını sonrası Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor. A Haber'den Elif Saatçioğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgilere göre; resmi açıklama yarın veya öbür gün yapılacak.

Edinilen bilgiye göre; Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a Alman turistler gelecek. Yasağın ilerleyen süreçlerde diğer illere de kaldırılması bekleniyor.

KOCA VE ÇAVUŞOĞLU ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tutumu sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'ya giderek mevkidaşları ile temasta bulunmuştu. Bu temaslardan olumlu sonuçlar elde edilirken, Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yakından takip edildiğini ve durumun iyiye gittiğini gözlemlediklerini söylemişti.

Türkiye'ye gelen DSÖ Direktörü de Türkiye'deki önlemleri överek, yasak uygulamasının kaldırılması için görüş beyan etmişti.

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