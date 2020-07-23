Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç'nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı. Tuğçe Ç, şikayetinin ardından şüphelinin gözaltına alındığını yine sosyal medya hesabından duyurarak, destek olan herkese teşekkür etti.
FERDİ YAVUZBodrum'da 21 yaşındaki kızı taciz eden zanlı tutuklandı
Tacizcisini sosyal medyada ifşa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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