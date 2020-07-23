Tacizcisini sosyal medyada ifşa etti

Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç'nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı. Tuğçe Ç, şikayetinin ardından şüphelinin gözaltına alındığını yine sosyal medya hesabından duyurarak, destek olan herkese teşekkür etti.







FERDİ YAVUZ

Bodrum'da 21 yaşındaki kızı taciz eden zanlı tutuklandı