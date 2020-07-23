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Tacizcisini sosyal medyada ifşa etti

Muğla'nın ilçesinde oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 1.5 yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirterek, yaptığı şikayetlerde ise temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağının belirtildiğini duyurdu.

Tacizcisini sosyal medyada ifşa etti
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç'nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı. Tuğçe Ç, şikayetinin ardından şüphelinin gözaltına alındığını yine sosyal medya hesabından duyurarak, destek olan herkese teşekkür etti.



FERDİ YAVUZ

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