Türkiye’den ‘Kıta sahanlığı’ dersi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetine ilişkin yaptığı açıklamaya cevap verdi. Oruç Reis'in araştırma yapacağı deniz alanının, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında hükümet tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verilen ruhsat sahaları içinde olduğunu belirten Aksoy, "Söz konusu sahanın bir bölümünde, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu. Hal böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan'ın adalara dayandırdığı kıta sahanlığı iddiası, uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır" ifadelerini kullandı. Yüz ölçümü 10 kilometrekare olan adanın Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlatan Aksoy, "Adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu iddiaları reddediyoruz" dedi.