Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlelerinin ardından Rodos ve Meis adaları arasında NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'ı panikletti. Türk donanması ve jetler bölgede dolaşmaya başlarken, Yunanistan da alarma geçti. Yaşanan gelişmeleri terör ve güvenlik uzmanları Coşkun Başbuğ ile Erhan Çalışkan Yeni Asır okurları için yorumladı.

PROJELERİ ÇÖPE ATILDI

Türkiye ile hiç bir zaman baş edemeyeceğini bilen Yunanistan'ın başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkelerden destek beklediğini kaydeden Coşkun Başbuğ, "Navtex uluslararası denizcilikte kullanılan ve açık adı Navigation Telex olan bir uygulamadır. Bu uygulamada bir alan işaretlenir ve bu alanda yapılacak faaliyetler ilgili yerlerle paylaşılır. Türkiye'nin Rodos ve Meis adaları arasında Navtex ilan etmesi, Yunanistan'ın geçtiğimiz haftalarda oldu bittiye getirerek işgal etmek istediği projenin çöpe atılması demektir. Adalar için kıta sahanlığı uygulaması olamaz. Keza Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde İtalya ile yapmış olduğu anlaşmada da adalara kıta sahanlığı uygulanmamıştır. Zaten bu çelişki Yunanistan'ın ne kadar aciz ne kadar tutarsız bir ülke olduğunu gösteren net örnektir. Ancak Türkiye söz konusu olunca aynı Yunanistan onu güdenlerin verdiği gazla hukuku ve devletler arası ilişkiyi hiçe satabilmektedir. bu tutarsız durum zaten kabul edilemez" dedi.

'TAM BİR KURU YAYGARA'

Yunanistan ordusunun alarma geçmiş olmasını da tam bir kuru yaygara olarak yorumlayan Başbuğ, "Yunanistan'ın böyle bir süreci yürütecek ne siyasi ne askeri ne de ekonomik gücü asla yoktur. Yunanistan onu bugüne kadar şımarık çocuk olarak besleyen Avrupa'dan nemalanmak için maksatlı olarak bu açıklamaları yapmaktadır. Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde Fransa'nın kışkırtmasıyla Doğu Akdeniz'deki araştırma gemilerimize yönelik yapmak istediği manevrada arızalanan askeri gemisini balıkçı tekneleri çekmişti. Yunanistan'la Türkiye arasında askeri ve ekonomik uçurum var" ifadelerini kullandı.

'KENDİ TEZLERİ ÇÜRÜDÜ'

Erhan Çalışkan da Yunanistan'ın böyle bir eylemi tek başına yapamayacağına dikkat çekti. Ermenistan'ın saldırılarının arkasında Rusya'nın olduğu gibi Yunanistan'ın da bunu tek başına yapamayacağını aktaran Çalışkan, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi askeri, politik ve ekonomik gücü dikkate alındığında Türkiye ile herhangi bir sahada baş edebilecek konumda değildir. Yunanistan'ın bizim elimizden başka ülkelerin marifeti ile aldığı adaların uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde kıta sahanlığı ilan etmesi Türkiye'yi tamamen hapsetmeye yönelik bir harekettir. Yunanistan kendi tezlerini İtalya ile yaptığı anlaşma ile çürüttü" açıklamasını yaptı.



'NAVTEX MÜHÜR OLDU'

TÜRKİYE'NİN hamlelerinin Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa'nın major devletlerinin çıkarlarını zedelediğini söyleyen Coşkun Başbuğ, "Almanya'nın Yunanistan'a koltuk çıkması kadar doğal bir şey olamaz fakat desteğin sahada karşılığı yok. Türkiye Libya anlaşması sonucu bölgedeki dengeleri değiştirdi. Navtex ilanı da sahadaki mührü oldu. Buna alışacaklar çünkü bu ilan son değil. Yakın zamanda benzer ilanları göreceğiz" dedi.