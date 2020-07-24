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'ndeki namazı Göktürk-1 uydusu görüntüledi

86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'ya yüz binlerce insan akın ederken, o anlar Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi.

24.07.2020, 18:22 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,18:42

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.

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