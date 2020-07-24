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Ayasofya Camii'ndeki namazı Göktürk-1 uydusu görüntüledi

86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'ya yüz binlerce insan akın ederken, o anlar Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi.

24.07.2020, 18:22 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,18:42