Ayasofya ilk namaza hazır

Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra, devlet erkanının da aralarında bulunduğu 500 kişi katılacak. Açılış dolayısıyla Tarihi Yarımada'da düzenlemeler yapıldı. Namaz kılınacak alanlara girişler sabah 10.00'dan itibaren başlayacak ve giriş noktalarında, ateş ölçümü ile maske kontrolü yapılacak.

AKUSTİĞİ MÜKEMMEL

Açılış öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri de Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların namaz kılacağı bölümde sosyal mesafe ayarlaması yaptı. Namaz kılınacak alanda belirli sosyal mesafe aralıklarıyla tek tek etiketler yapıştırıldı. Cami içerisinde ise son akustik ses testi yapıldı. Tarihi yapının akustiğinin de çok iyi olduğu video görüntülerine yansıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle açılacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak program, Kur'anı Kerim tilaveti ile devam edecek. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek" denildi.



3 İMAM VE 5 MÜEZZİN GÖREV YAPACAK

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'ne atanan imam ve müezzinlerle ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Camimizi onlara emanet ediyoruz. İlk defa bir profesörü imam olarak atıyoruz" ifadelerini kullandı, daha sonra imam ve müezzinleri açıkladı. İmamlar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer ile İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu oldu. Müezzinler ise Sultanahmet Camii'nden Mehmet Hadi Duran ve İbrahim Çoban ile İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren, İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ve Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş oldu.

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tabelasını açtı

Başkan Erdoğan Ayasofya'da cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu