Ayasofya'da 'cuma namazı' için sabaha kadar beklediler

Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi, cami önü ve çevresinden güvenlik önlemleri kapsamında gece saatlerinde uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirirken bazı vatandaşlar ise açık olan camilerde ibadet etti. Beyazıt Camii, Gazi Atik Ali Paşa Camii ve Firuz Ağa Camii'nde toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek geceyi ibadet ederek geçirdi. Yetkililer, kılınacak cuma namazı öncesinde 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için yerlere uyarı içeren etiketler yapıştırdı.

Gece boyu dışarıda bekleyen vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte dışarıda namaz kıldı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

AYASOFYA ÇEVRESİNDE KALABALIK ARTIYOR



Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü.

Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı. Geceyi cami çevresinde sabahlayarak geçiren vatandaşlar, gün ağarınca bir araya gelerek dualar okudu. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.