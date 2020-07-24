Bakan Koca'dan kritik uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde gerçekleştirilen rastgele testlerde, 1000 kişiden 2.5'inde koronavirüs pozitif çıktığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan Covıd-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." dedi.
TÜRKİYE GENELİNDE, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020
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