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Bakan Koca'dan kritik uyarı!

Sağlık Bakanı , "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan , rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. iyiliği için dikkatli olalım. riske yenilmesin." dedi.

Bakan Koca'dan kritik uyarı!

24.07.2020, 10:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,10:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde gerçekleştirilen rastgele testlerde, 1000 kişiden 2.5'inde koronavirüs pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan Covıd-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." dedi.

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