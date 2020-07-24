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Başkan Erdoğan'dan fotoğraflı cuma mesajı

86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. İlk namaz bugün kılınacak. Başkan , Twitter'dan fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğraflı cuma mesajı

24.07.2020, 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,12:13

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.

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