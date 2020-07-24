Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.
Hayırlı Cumalar #AyasofyaCamii pic.twitter.com/nIgOCoAA0E— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) July 24, 2020
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğraflı cuma mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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