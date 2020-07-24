CHP’de yeni parti yönetimi hafta sonu belli olacak

CHP'de 37'nci Olağan Kurultay, hafta sonu Ankara'da yapılacak. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda genel merkez tarafından Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önerilmesi bekleniyor. 2 gün sürecek CHP Kurultayının ilk günü Genel Başkanlık, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Öte yandan, Ankara'da bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir İl Başkanı Deniz Yücel arasında ipler tamamen koptu. Soyer'in önceki gün akşam Doğu ve Güneydoğu illerinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıya Deniz Yücel'i davet etmemesi kriz yarattı. Soyer'in çeşitli kentlerin il başkanlarıyla da bir araya geleceği öğrenildi.



4 ADAY BULUNUYOR

2010'DAKİ 33'üncü Olağan Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olduğu kurultayda, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, PM üyesi İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman da aday adaylığını açıkladı. 1376 Kurultay Delegesi bulunan CHP'de genel başkan adaylığı için delegenin yüzde 5'inin imzası gerekiyor