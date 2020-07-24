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Haberler Gündem Ege’den Ermenistan’a tepki

Ege’den Ermenistan’a tepki

Ege’den Ermenistan’a tepki
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Ermenistan'ın haksız saldırılarına Türkiye'den tepkiler sürüyor. İzmir'deki Can Azerbaycan Platformu üyeleri, Konak Saat Kulesi önünde ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla tepkilerini dile getirdi. Platform sözcüsü Turana İsmailoğlu, "Ermenistan'a karşı net ve ciddi yaptırımlar uygulanmalı" dedi. Manisa'da da Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Ermenistan'ı protesto etti. Dernek başkanı Yalçın Taşdemir, "Ermenistan ateşle oynuyor. Bölgede kan ve gözyaşı istemiyoruz" dedi. Aydın'da ise Aydın Efeleri Yörük Türkmen Derneği Ermenistan'a tepki gösterirken, dernek başkanı Nasuf Abalı, "Soydaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK / MEHMET KAVAS

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