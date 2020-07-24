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Ermeni mevzileri yine vuruldu

Ermeni mevzileri yine vuruldu
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu. O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.

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