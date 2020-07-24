Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki tarihi namaz sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı geldi. Bakan Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" dedi.
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 24, 2020
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah 👏 pic.twitter.com/MFAdfUmmeW
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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