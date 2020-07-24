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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , Şerifi'ndeki tarihi namaz sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih

24.07.2020, 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,15:43

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki tarihi namaz sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı geldi. Bakan Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" dedi.

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