Jandarma’daki mahremlere baskın: 14 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, şüphelilerin tespitinde, daha önce yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan askeri mahrem imamlar ve örgüt üyesi askerlerin beyanları ve teşhisleri ile örgütün mahrem yapısındaki kişilerin büfelerdeki sabit hatlar ya da ankesörlü telefonlarla yaptıkları aramaların analizlerinden yararlanıldı. Terörle mücadele ekipleri, 12 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı. Diğer şüphelilerden yakalanması için operasyonlar sürüyor.