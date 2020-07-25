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Haberler Gündem Azez’de mühimmat deposunda patlama

Azez’de mühimmat deposunda patlama

Azez’de mühimmat deposunda patlama
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Azez'e bağlı Shamarekh köyünde Suriye Milli Ordusu'na ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 4 sivil hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Halep kentinin kuzeyindeki Azez ilçesine bağlı olan Shamarekh köyünde SMO'ya ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlamadan çevredeki sivillerin kampları da etkilendi. 4 sivilin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı patlamada, Al-Armouta Kampı'nda kalan bir çocuk ve annesinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Meydana gelen patlamanın ardından SMO askerleri ile sivil savunma ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye Milli Ordusu, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerel kaynaklar, patlamanın bir hava saldırısı sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Görgü tanığı siviller, patlama öncesinde uçak sesleri duyduklarını aktardı.

PENÇE-KAPLAN'DA PKK MÜHİMMATLARI İMHA EDİLDİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar tarafından tespit edilen sığınaklarda, terör örgütü PKK'ya ait silah ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini duyurdu. Tespit edilen malzemeler, METİ timi tarafından imha edildi.

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