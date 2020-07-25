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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefat yıl dönümünde anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. 'ın vefat yıl dönümünde anma mesajı

Başkan , "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. 'ı vefatının dördüncü yıl dönümünde Twitter üzerinden yayımladığı mesajla andı.

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefat yıl dönümünde anma mesajı

25.07.2020, 18:30 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,18:31

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.


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