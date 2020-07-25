Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.
Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/6Sxkj7hqQn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 25, 2020
Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefat yıl dönümünde anma mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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