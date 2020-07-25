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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ile kritik görüşme!

Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Conte ile kritik görüşme!

25.07.2020, 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,17:08

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.

AA

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