Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." ifadelerine yer verdi.
Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tc4p7wA4Nr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.