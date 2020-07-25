Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." ifadelerine yer verdi.

Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tc4p7wA4Nr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020