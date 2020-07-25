Sosyal medya teklifi komisyondan geçti

TBMM Adalet Komisyonu, 14 saatlik maratonun sonunda sosyal medyaya çeki düzen veren, Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal medya ağlarına Türkiye'de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getiren teklifi kabul etti. Düzenleme önümüzdeki hafta Salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri dün sabah saat 5 sularında sona erdi. Muhalefet partilerinin temsilcileri düzenlemeye karşı çıkarken sosyal medya şirketlerinin avukatlığına soyundular. Komisyonda kabul edilen düzenleme şu değişiklikleri içeriyor. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda olacak. Açmayanlar için 5 aşamalı yaptırım uygulanacak. Özel hayatın gizliliği ile ilgili paylaşımların kaldırılması için yapılan başvurulara en geç 48 saat içinde cevap verme yükümlülüğü olacak. Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kaarı verilecek.