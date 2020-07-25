Tarihe tanıklık ettik

86 yıl sonra ilk Cuma namazını kılmak ve bu tarihi ana tanıklık etmek isteyenler Yenikapı etkinlik alanının girişinde indirildikten sonra polis kontrolünden geçti. Burada korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen ve maske denetimi yapılanlar daha sonra İETT otobüslerine binerek alana hareket etti. Biz de Yeni Asır Gazetesi olarak bu tarihi güne tanıklık yapmak için Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'le birlikte camiye geldik. İzmir'den gelirken yaşadığım büyük heyecan ve mutluluk, Ayasofya Camisi çevresindeki kalabalığı görünce iki katına çıktı. Ayasofya'da bir Cuma namazı kılmayı Rabbim bana da nasip ettiği için çok huzurlu ve mutluyum. Böyle tarihi bir günde burada olmak çok önemliydi. Aileme, arkadaşlarıma ve ömrüm yeterse torunlarıma anlatacağım tarifi olmayan bir anı yaşadığım için öncelikle 25 yıldır görev yaptığım Yeni Asır Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'e ve bu tarihi günün yaşanmasında en büyük payı olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Tarihi Cuma namazına Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir de katıldı.

KUR'AN SESLERİ YANKILANDI

Bu tarihi gündeki izlenimlerimi sizlere aktarmak için gittiğim İstanbul'da gördüğüm en önemli güzellik fetih ruhuydu. 1453'te İstanbul fethedildikten sonra Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının tekrarını yaşamışız gibi hissettim. Beni en çok etkileyen ise Başkan Erdoğan'ın o muhteşem sesiyle okuduğu Kur'an tilavetiydi. Erdoğan'ın sesini duyunca ne kadar çok duygulandığımı kelimelerle ifade edemem. İstanbul'un kalbinde yankılanan bu ses, içimdeki vatan sevgisini bir kez daha perçinledi. Kalbi iman dolu kalabalığı görünce böyle Müslüman bir ülkede yaşadığım için şükrettim.

HABER MÜDÜRÜ FATİH ŞENDİL YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yeni Asır İstihbarat Şefi Şenol Kantürk de Ayasofya'daydı.

Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık olacak

86 yıllık zincir kırıldı! Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazı