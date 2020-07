‘Asıl hedefleri bizim varlığımız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasya çevreyolu açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlandı. Burada Ayasofya, Libya ve Ege konularında Yunanistan ve diğer ülkelerin açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, özetle şunları söyledi: Son günlerde çok fazla gürültü çıkaran ülkelerin hedefi Ayasofya değil, bizim buradaki varlığımız. Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın hakkını hukukunu savunduk. Irak'tan Suriye'ye Libya'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa, tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken, desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tedbirleri hayata geçirdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hamd olsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Bizim kimsenin hakkında hukukunda toprağında denizinde gözümüz yoktur. Ancak kimsenin hak, hukuk ve çıkarımıza el uzatmasına izin vermeyiz. Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı. Zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı fiilen veriyoruz. Gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz.