Avrupa’nın şımarık çocuklarına tokat

Akdeniz'de uğradığı hezimeti hazmedemeyen Yunanistan'ın rahatsızlığı Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla tavan yaptı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, önceki gün cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti. Selanik'teki protesto gösterilerinde ise Türk Konsolosluğu'na yakın bir noktada Türk Bayrağı yakıldı. Dışişleri Bakanlığı, bu hadsizliğe tepkisiz kalmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TÜRK DÜŞMANLIĞININ İLANI

"Yunanistan, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Atina yönetiminin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtması ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz. Ayasofya'da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa'nın şımarık çocukları hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıllık Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bu eziklikten kurtulmalıdır. Ülkesindeki Müslüman Türk azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarında tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan'dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda kimse Türkiye'ye ders veremez. Ayasofya, topraklarımızdaki diğer kültür varlıkları gibi Türkiye'ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde olacaktır. Ayasofya'nın ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme gereklerine de uygundur. İslam mabedi Ayasofya bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir."





Selanik'teki protestolarda Türk bayrağına yönelik çirkin bir provokasyona imza atıldı.



TAÇ GİYME ALANI HATIRASINA BİNAEN BOŞ BIRAKILDI

AYASOFYA Camisi'nde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alan boş bırakıldı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Bu alan tarihi hatırasına binaen boş bırakıldı" dedi.



DÜNYA BASININDA YANKI BULDU

AYASOFYA'daki ilk namaz dünya basınının da ilgi odağı oldu. Amerikan New York Times, "Müslümanlar, Hristiyanlar ve mimarı koruma uzmanlarında hayal kırıklığı yaratsa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını kutladı" yorumunu yaptı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, 'Eski İstanbul müzesi Müslümanların ibadetine açıldı' diyerek Hristiyanlığa ait mozaiklerin perdelerle kapatıldığına işaret etti. AFP, "Uzmanlar, Erdoğan'ın dini ve milliyetçi tabanını canlandırmaya çalıştığını ve cuma namazına gelen pek çok Müslüman'ın bunu, dönüm noktası bir olay olarak gördüğü" yorumunu yaptı. CNN, Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararının, UNESCO dahil uluslararası dini ve siyasi çevreler tarafından eleştirildiğine dikkat çekti.



AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi. Yunanistan'ı şiddetle kınadıklarını belirten Çelik, "Ayasofya Camisi'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans'ta zanneden bu hayalperestler, bayrağımızı yakan faşistler, Ayasofya Camisi mesajını er ya da geç anlamaya mecburlar" ifadelerini kullandı.



PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN'DAN KUTLAMA

PAKİSTAN Başbakanı İmran Han, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye'yi kutladı. Han, dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ayasofya'da 86 yıl aranın ardından ilk ibadetin yapıldığı bu tarihi günde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.



İLK SABAH NAMAZI

AYASOFYA'DA dün ilk sabah namazı da kılındı. Çok sayıda vatandaş sabah namazında Ayasofya'da saf tuttu. Gece boyunca açık kalan camide bekleyen vatandaşlar dışarıya taştı.

Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık olacak

Ayasofya Camii'ndeki namazı Göktürk-1 uydusu görüntüledi