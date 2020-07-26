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Bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor

Bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 29 Temmuz'a kadar ödenecek. Emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyeleri emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak. Zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri SSK'lı emekliler için 26 Temmuz'a kadar, Bağkur'lu emekliler için ise 28 Temmuz'a kadar aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olanların aylıkları da ikramiye ve farklar ile birlikte ödenecek.

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