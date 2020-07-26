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Haberler Gündem “Büyük Menderes’ı bölgeye kazandıracağız”

’ı bölgeye kazandıracağız”

“Büyük Menderes’ı bölgeye kazandıracağız”
Giriş Tarihi: 26.7.2020

KAMU yatırımlarını incelemek için Aydın'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile bir araya geldi. Milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştiren Kurum, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar'ı kapsayan Büyük Menderes Nehri'nin kirliliğinin önlenmesi için tüm fedakarlığı yapacaklarını söyleyen Kurum, "Menderes'i bölgemize kazandıracak önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

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