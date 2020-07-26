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Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Emine Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Emine Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Osmanlı'dan bu yana aralıksız 225 yıldır yemek dağıtımı yapılan Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmarethanesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Her gün 3 bin 500 kişilik yemek dağıtılan imarethanenin açılışına katılan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gelecek nesillere aktarılacak bu güzide eserin restorasyon çalışmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi. Konuşmasında Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak ise Erdoğan, "Ayasofya'mıza, 86 yıl sonra cami sıfatıyla yeniden kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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