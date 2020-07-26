FETÖ’nün Manisa yapılanmasında flaş detay! İl ablası Gülen'in kardeşiyle irtibatlı çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'nin çeşitli illerinde devleti ele geçirmek için kurduğu örgütlenmeler deşifre olmaya devam ediyor. FETÖ'nün bir il yapılanması daha ifşa edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık ve itirafçıların örgüt yapılanması anlattı. İfadeler ardından Fethullah Gülen'in kız kardeşi ile birebir irtibatlı Manisa ablası Fatma Y. hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede Manisa ablası olduğu iddia edilen Fatma Y.'nin Fethullah Gülen'in kasetlerini dinlettirip sohbetler yaptırdığı kaydedildi. Fatma Y. hakkında 17 tanık ifadesi bulunurken Fethullah Gülen'in kız kardeşi ile birebir irtibatlı olduğu anlatıldı.

FETULLAH GÜLEN'İN KARDEŞİNİN KOD ADI: HOCA TEYZE

İddianamede, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in 'Hoca Teyze' lakaplı bir kız kardeşinin bulunduğu, Fatma Y.'nin de bu kadın ile arasının iyi olduğu, bu nedenle ablalık görevine getirildiği, bölgede etkin olarak görev yaptığı ve örgütün ana mütevelli heyeti grubunda bulunan örgüt üyelerinin eşlerine sohbetler yapan abla olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTE ÜYE KAZANDIRMAK İÇİN FAALİYET YÜRÜTTÜ

Fatma Y.'nin Turgutlu ilçesinde sorumlu bölgeci olduğu, ana mütevelli heyetinde yer aldığı, daha sonra bu bölgelerde aktif olarak görev aldığı ortaya çıktı. Örgüt adına sohbetler yapıp gizli örgüt toplantılarında hoca olduğu, sohbetleri organize edip örgüte üye kazandırdığı ve örgüte gelir sağlamak için çeşitli faaliyetler düzenlediği kaydedildi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Fatma Y.'nin FETÖ'nün medya yapılanması arasında yer alan Zaman Gazetesi'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla Turgutlu Adliyesi önünde basın açıklamasına katıldığı ve FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya hesabında para artışının tespit edildiği belirlendi. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SABAH/ ATAKAN IRMAK