Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, kritik toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Selanik'te bayrak yakmak ancak onlara yakışır." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin sorulan soruya, "Onlar kendine yakışanı yapar. Savunma Bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı. Bayrak yakmak onlara yakışırdı." dedi.

AYASOFYA TEPKİSİ: 1453'TEN BERİ CAMİYDİ

İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine ise Çavuşoğlu müdahale etti, kutsal mabed için "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.

Libya ile ilgili soruya yanıt veren İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez Laya, "BM'nin silah ambargosu ile ilgili kararını destekliyoruz. AB bunu destekliyor. İrini ile birlikte bunu destekliyor. Deniz, kara ve hava yolu ile giren tüm silahları kapsıyor. Çok ciddi jeopolitik gerilimler mevcut. İspanya için de önemli bir bölge" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, turizmde İspanya'yı rakip olarak görmediklerini ifade ederek, "Başta sağlık turizmi olarak nasıl işbirliği yapabileceğimizi değerlendirdik." dedi.

Çavuşoğlu AB'nin seyahat kısıtlamasına ilişkin ise, "Verilere göre karar verilmesi lazım. Biz bu verileri bölge bölge, şehir şehir AB ile ve isteyenler ile paylaşıyoruz. Buna göre karar alınsaydı tamam. Liste objektif kriterlerden uzak. Listede olan bir ülke yarısından fazlası coğrafi olarak sokağa çıkma yasağı var. Bu kararların alınması bazı ülkelerin isteği ile oldu. Kendini güçlü gören bazı ülkelerin talebi ile oldu biz bunu biliyoruz. Objektif kriterlerin savunulması gerek." diye konuştu.

Libya konusuna değinen Çavuşoğlu, "BM'nin 22.59 sayılı kararı, meşru Libya hükümetini destekleyeceksiniz, saldıranlarla bağlantınızı keseceksiniz diyor. Suçlayan ülkeler için söylüyorum, kimse Türkiye'yi suçlamasın. Türkiye Libya UMH'den yana olmasına rağmen tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. İrini anlaşması taraflı. Hafter'i destekliyor Libya'nın meşru hükümetini cezalandırıyor. Havadan, karadan ve denizden giden silahları denetliyor mu? Rusya ve Fransa'dan, BAE'den gelenleri denetliyor mu?" ifadelerini kullandı.