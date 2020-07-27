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duyurdu: Çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziran’dan bu yana, öncülüğünde, çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz. saha tecrübesini; Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, , ve tarafından yayınlanan kriterlerle buluşturduk. Böylece; için , ve hazırladık" dedi.

Bakan Varank duyurdu: Çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz

27.07.2020, 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,12:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Haziran'dan bu yana, Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde, çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Türk Standardları Enstitüsünün saha tecrübesini; Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle buluşturduk. Böylece; Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık.

Bu uygulamaların bir Eylem Planı'na yansıtılması gerekli. Eylem Planında; Dezenfektanların nerede bulunacağı, Okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenerek ilgili kişilerini izole edilmesi gibi bilgilerin tespit edilmesi gerekiyor.

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