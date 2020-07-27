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Başkent'te büyük !

Son dakika... 'da 'ndeki bir iş merkezinde çıktı. tahliye edilirken, yangına itfaiye ekiplerince müdahale sürüyor.

Başkent'te büyük yangın!

27.07.2020, 18:05

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada çıktı. Plazanın 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı. Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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