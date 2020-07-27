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Bayrağa uzanan eller kırılır

MİLLİ , 'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi.

Bayrağa uzanan eller kırılır
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

LANETLİYORUZ
YUNANİSTAN'IN Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."

AYASOFYA'YA ZİYARETÇİ AKINI SÜRÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma namazının ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılışının üçüncü gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. 24 saat ziyarete açık olan camiye dün de, sabah saatlerinden itibaren yerli ve yabancı çok sayıda kişi geldi. Ziyaretçilerin cep telefonu kameralarıyla görüntü çektiği görülürken, bazı vatandaşlar da namaz kılıp dua etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Fatih Belediye Başkan Ergün Turan da, Ayasofya'ya gelenlere çorba ikram etti.

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