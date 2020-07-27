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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 23 yıl sonra bir ilk

duyurdu: 23 yıl sonra bir ilk

,"Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. 23 yıl sonra 'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 23 yıl sonra bir ilk

27.07.2020, 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,10:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç…

23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz.

Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun."

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