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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

'tan 'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

, "'den acı bir haber aldık. Elim bir neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. 'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

27.07.2020, 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,10:14

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bu acı haber üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan bir mesaj paylaşarak, "Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

OLAY NASIL OLDU?

Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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