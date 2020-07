“İstanbul’un Türk toprağı oluşunu sindiremeyenler var”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yaptığı konuşmada Ayasofya ve terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



İSTANBUL DÜNYANIN MERKEZİ

Bilgiyi kullanmanın en etkili silah olduğu bu dönemde istihbaratın önemi arttı. Anadolu'yu vatan haline getirmemizde ordulardan önce gelip hem siyasi, sosyal ve ticari dokuyu hatmeden hem insani yapıyı dönüştüren Horasan erenlerinin büyük katkısı vardır. Bu büyük ağdan elde edilen bilgiler ve kurulan altyapı sayesinde ecdadın büyük komutanları Anadolu'yu fethetmiştir. Buna karşılık tarihimizde istihbarat zafiyetinin ne büyük facialara yol açabileceğinin de pek çok acı örneği vardır. Bunların en çarpıcısı ise Balkan Savaşları'dır. Balkanlar'daki kimi topluluklar yıllarca isyana, savaşa, saldırıya hazırlandığı halde, dönemin yöneticileri bunu göremediği için yenilgiye uğradık. Halbuki Abdülhamid Han'ın güçlü istihbarat ağı sayesinde ülkeyi pek çok badireden tek kurşun atmadan kurtardığı tarih kitaplarında anlatılır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katıldı.



HEDEFTE OLMASI TESADÜF DEĞİL

Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarımızın başında Milli İstihbarat Teşkilatımızın geliyor olması tesadüfi değildir. İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin işgali ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyetlidir. İstanbul diğer özelliklerinin yanı sıra istihbarat konusunda da özel konumuyla ortaya çıkmıştır. Türkiye son dönemdeki imtihanlarından alnının akı ile çıktı. İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın merkezi konumundadır. Burada atılan her adım dünyanın ilgisini çekiyor. Tarihin her döneminde stratejik öneme sahip İstanbul bugün de aynı cazibesini sürdürüyor. Ecdadın hayalini gerçekleştirmek Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Bizim de amacımız İstanbul'u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmek.



HALA SİNDİREMEYENLER VAR

Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk Milleti'nin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Son olarak Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ibadete açma sürecimizde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini hala sindirmekte zorlananlar bulunduğuna bir kez daha hep birlikte şahitlik ettik.



PKK VE LİDER KADRO HAREKET EDEMEZ DURUMDA

TERÖR örgütleri ile yürütülen etkin mücadelenin dünyanın Türkiye ile işbirliği yapmasının yolunu açtığını söyleyen Erdoğan, "Artık teröristler biliyor ki dünyanın neresinde olursa olsunlar Türkiye enselerinde. MİT'in TSK ve Emniyet ile yürüttüğü operasyonlarda PKK ve lider kadrosu hareket edemez hale geldi. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması ve sınırların temizlenmesi gibi birçok görev, teşkilatımız tarafından eksiksiz yerine getirildi. Ülkemiz tüm platformlarda etkili şekilde yerini alıyor. Her alanda olduğu gibi istihbaratta da zoru başardık" diye konuştu.



ÜLKEMİZ HER PLATFORMDA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

KONUŞMASINDA MİT'in hukuki mevzuatını da güçlendirerek istihbari ve operasyonel çalışmaları için gerekli altyapının oluşturulduğunu anlatan Erdoğan, "İstihbarat sahasında ihtiyacımız olan teknolojileri milli kaynaklarımızla üretmemiz çok önemlidir. Dış istihbaratta giderek genişleyen etki alanımız sayesinde ülkemiz tüm platformlarda bölgesel ve küresel bir güç olarak yerini almaya başlamıştır. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik daha etkin ve daha iyi koordine edilen bir milli güvenlik sistemi geliştiriyoruz" dedi.