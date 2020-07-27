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Haberler Gündem Karadeniz’deki tatbikata TCG Yıldırım da katıldı

’deki tatbikata TCG Yıldırım da katıldı

Karadeniz’deki tatbikata TCG Yıldırım da katıldı
Giriş Tarihi: 27.7.2020

UKRAYNA ve ABD tarafından düzenlenen ve Ukrayna, ABD ordusunun dışında Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, İspanya ve Norveç'ten de iki bin askerin katıldığı Sea Breeze 2020 tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta yer alacak NATO İkinci Daimi Donanma Grubu'ndan savaş gemileri dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'na ulaştı. Gemilerin arasında Yavuz sınıfı fırkateynimiz F-243 TCG Yıldırım da yer alıyor.

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